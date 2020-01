Os enfeites de Natal foram alvo de vândalos neste fim de semana, em Lunardelli. Moradores ficaram revoltados com a destruição de lâmpadas, vasos e enfeites na Avenida Sete de Setembro, na saída para São João do Ivaí.

Testemunhas registraram um boletim de ocorrência na Polícia Militar e informaram que três suspeitos foram responsáveis pela destruição que aconteceu por volta das 3 horas. Até a publicação desta reportagem, nenhum deles havia sido preso.





(Com informações do Blog do Berimbau)