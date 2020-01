Manoel Ribas, centro do Paraná, comemora 64 anos em janeiro com diversos shows gratuitos na Praça Interventor Manoel Ribas. No dia 17 quem faz a festa Lucas Reis & Thacio. No dia 18, a Banda Herança fica responsável por animar a galera. No último dia de festa, dia 19, a atração principal é o cantor sertanejo Daniel.

Toda a renda da praça de alimentação do evento será revertida ao Lar do Idoso, de Manoel Ribas.