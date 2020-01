Vítima de acidente há 13 dias em Godoy Moreira morre no hospital

No dia 18 um acidente próximo ao distrito de Bananeira, em Godoy Moreira deixou ferido o comerciante, Juarez Souza Rodrigues, o popular Juá do Bar, de 46 anos, que se perdeu em uma curva e acabou caindo com a motocicleta que pilotava.

Informações dão conta que após alguns dias do acidente, foi constatado um coágulo no cérebro, e Juarez acabou sendo internado no Hospital da Providências de Apucarana.

Apesar dos esforços por sua recuperação, a inflamação já estava avançada e o homem acabou morrendo na noite de ontem (29).

A família informa que o corpo de Juarez será velado no salão da igreja do distrito de Ferradura, em Godoy Moreira e o sepultamento será amanhã (31), em horário a ser confirmado.

* Informações Canal HP de São João do Ivaí