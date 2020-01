Adolescente incendeia casa com amiga dentro, em Umuarama

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida em Umuarama, após assumir ser a responsável por um incêndio criminoso que deixou uma mulher de 28 anos gravemente ferida. A vítima era amiga da suspeita.

A ocorrência foi registrada ontem (29), quando a adolescente despejou gasolina na casa onde as duas moravam e depois riscou um fósforo, com a amiga ainda dentro do local. As chamas se espalharam rapidamente pela casa. O motivo do crime teria sido uma briga entre as duas por motivos pessoais.



A vítima socorrida teve 80% do corpo queimado e está internada em estado grave. A adolescente foi encaminhada para o Centro Socioeducativo (Cense), e deverá responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.