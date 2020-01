Marido agride mulher e criança com socos em Cambira

Uma mulher e sua filha de 12 anos foram agredidas durante a noite de ontem (29), em Cambira.

A polícia foi acionada por vizinhos da família, que ouviram os gritos de socorro das vítimas. Até mesmo o atendente do telefone de emergência 190 afirmou ouvir os gritos da mulher durante o acionamento da equipe.



Ao chegar ao endereço, a mulher revelou aos policiais que seu marido a teria agredido com vários socos, a jogou na parede, quebrou uma colher no corpo dela e ainda teria derramado óleo de cozinha sobre ela na tentativa de atear fogo. A filha dela, de 12 anos, enteada do agressor, também foi agredida com socos na boca.



Os vizinhos conseguiram conter o homem que tentou fugir do local. Ele foi encaminhado juntamente com as vítimas para a delegacia.