Homem é preso após esfaqueamento em Rosário do Ivaí

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada de ontem (29), em Rosário do Ivaí, após esfaquear uma pessoa na Rua Ivaiporã, nas proximidades do local onde ocorria a Festa da Uva Niágara.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, a equipe realizava policiamento ostensivo no local do evento quando foram informados que um homem tinha sido esfaqueado. Os policiais encontraram a vítima próximo a um veículo, já recebendo atendimento pré-hospitalar dos socorristas do evento.

Após intensa aglomeração de pessoas em volta da vítima, um indivíduo se aproximou da equipe policial, e afirmou que estaria sendo ameaçado pelos populares por ser o autor da lesão corporal, sendo então, juntamente com a faca utilizada no crime conduzido à 53ª DRP de Faxinal.

A vítima foi encaminhada ao hospital Santa Casa com dois ferimentos de faca, um próximo à virilha e outro na costela. Após receber os primeiros socorros foi transferido para o Hospital Bom Jesus em Ivaiporã.