Motorista é preso em Lunardelli após dirigir bêbado e na contramão na PR 082

Um homem foi preso no Paraná após dirigir embriagado fazendo zigue-zague e na contramão na rodovia PR 082, entre Lunardelli e Jardim Alegre, acarretando enorme congestionamento e risco aos demais condutores.

De acordo com informações da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), após receber várias denúncias via COPOM, a equipe de Lunardelli deslocou para a rodovia sentido Pouso Alegre e encontrou alguns motoristas dando sinal. Mais a frente foi visto o VW Gol na contramão que só retornou a pista correta após a equipe policial acionar a sirene.

Mesmo sabendo que a abordagem de veículos em situação de ocorrências de transito nas rodovias estaduais devem ser feitas pelas equipes da Polícia Rodoviária, a guarnição visando evitar mal maior fez a abordagem do veículo próximo à entrada da Vila Rural no KM 133.

Diante dos fatos o condutor que apresentava visíveis sinais de embriaguez foi encaminhado juntamente com o veículo ao Posto Rodoviário do Porto Ubá do Sul.

O motorista passou por teste de bafômetro que constatou 0,95 miligramas de álcool por litro de ar expelido, configurando a embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia de São João do Ivaí para a apresentação do flagrante e os procedimentos cabíveis ao caso.