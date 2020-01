A Polícia Civil investiga a morte do jovem Fabio Chiliga de 22 anos, na cidade de Mato Rico, região central do Paraná, na madrugada deste domingo (29). A vítima foi atingida por golpes de objeto cortante na região do pescoço

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 2 horas, na Av. das Araucárias, nas proximidades de uma panificadora. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades mostram que a vítima caminhou por uma pequena distância, após a agressão.