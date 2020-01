Homem é morto a tiros em São Pedro do Ivaí

Um homem foi morto a tiros em São Pedro do Ivaí na noite de ontem (28). A vítima foi identificada como Eronindes Paulino Junior, conhecido na cidade com o Juninho Lagoano. O crime aconteceu por volta das 22 horas.

Conforme informações de testemunhas, Juninho Lagoano estava em uma Saveiro próximo a uma lanchonete na Rodovia PR 369 que passa às margens da cidade, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e o garupa efetuou vários disparos. Pelo menos seis tiros foram ouvidos por populares.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia. A Polícia Civil investiga a autoria do crime.





* Com informações Canal HP Vale do Ivaí