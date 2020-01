Botijão de gás pega fogo em Novo Itacolomi

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados para combater um incêndio em uma casa, na Rua Sebastião Martins da Silva, em Novo Itacolomi, no final da manhã deste sábado (28).

Conforme os Bombeiros, a princípio o incêndio era na casa, mas ao chegar na residência, a equipe percebeu que o fogo era em um botijão de gás. A mangueira teria rompido, provocando as chamas.

Com o incidente, um banco também pegou fogo, e parde da parede da cozinha sofreu pequenos danos. Ninguém ficou ferido. Um morador da casa, retirou o botijão do interior da residência, antes que as chamas se espalhassem.