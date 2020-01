Acidente em Cambé provoca ferimentos em duas pessoas 

Uma mulher de 54 anos e um homem de 56, sofreram ferimentos pós uma batida entre dois caminhões no fim da tarde desta sexta-feira (28) na PR-445, em Cambé. A pista precisou ser bloqueada depois do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Conforme a PRE, um dos caminhões tentava cruzar a pista quando foi atingido. Com a batida, houve derramamento de óleo sobre a pista. O trânsito foi liberado no local após a limpeza.

De acordo com a PRE, um dos veículos estava carregado com combustíveis. Já o outro caminhão estava vazio. As duas vítimas eram ocupantes de um dos caminhões. O motorista, e a passageira, de 54 anos, sofreram ferimentos graves.Os dois foram encaminhados para um hospital de Cambé.