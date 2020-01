Suspeito de roubar carro morre após confronto com a PM em Sarandi

Um homem suspeito de roubar um carro em Maringá, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) de Sarandi, na noite de sexta-feira (28). Um outro rapaz foi baleado e preso após dar entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Sul, e um terceiro envolvido fugiu.

Segundo a PM, os três homens são suspeitos de terem abordado uma mulher em um carro e levado o veículo dela, na Rua José Fregadolli, no bairro Jardim Catedral. Durante buscas, eles foram encontrados em direção a Sarandi.

De acordo com a PM, as equipes deram sinais luminosos pedindo para que o carro parasse, mas os suspeitos fugiram com o veículo roubado.Ao entrarem em uma estrada rural, os suspeitos abandonaram o carro e tentaram fugir a pé. Segundo a polícia houve confronto e dois dos homens foram baleados.

Um deles foi atendido pelo Siate, mas morreu no local. Os outros dois fugiram por um matagal.

Mais tarde, um homem deu entrada na UPA Zona Sul. Equipes policiais foram até o local e, segundo a PM, constatou-se que ele era o suspeito baleado que conseguiu fugir do local do confronto. Ele foi preso.

Uma arma foi apreendida pela polícia.