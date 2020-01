Aproximadamente duas toneladas de sementes de aveia são furtadas na região 

Aproximadamente duas toneladas de sementes de aveia foram furtadas de um barracão em Santa Cecília do Pavão,que fica a 70 km de Londrina, no norte do Paraná. O produtor rural, dono da carga, contou que os ladrões levaram tudo que ele tinha colhido.

Segundo a Polícia, não se sabe quando o crime aconteceu. O produtor informou que aluga o local, usado para guardar as sementes de aveia que foram furtadas. Ele contou ainda, que tinha estado no barracão há 10 dias, no fim da colheita.

A aveia era de um tipo específico, a IAPAR 61. A Polícia Civil vai investigar o crime.