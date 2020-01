Idoso morre após cair no banheiro em Califórnia 

Um idoso de 69 anos morreu após cair no banheiro da casa onde vivia, em Califórnia. A queda aconteceu na manhã de sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM) o senhor foi levado até o Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

O médico de plantão informou a PM, que o idoso chegou com um ferimento na cabeça, e que um familiar levou o senhor até o local. O parente contou para a equipe,que estava com sua esposa em um dos cômodos da residência, quando escutaram um barulho vindo do banheiro.

Ao abrir a porta, encontraram o senhor caído no chão e com o corte na cabeça. De imediado ele levou o idoso até o Pronto Atendimento. O médico de plantão e enfermeiros tentaram reanimar o idoso por 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu.

A PM acompanhou a ocorrência e avisou a Polícia Civil.