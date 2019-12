Homem é vítima de esfaqueamento em Ivaiporã

Um jovem de 21 anos, foi vítima de esfaqueamento na noite de sexta-feira (27), na Rua José Messias de Oliveira, em Ivaiporã. A vítima foi atendida por socorristas do SAMU 192 e Corpo de Bombeiros, e encaminhada ao Instituto de Saúde Bom Jesus, com ferimentos considerados graves.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) , a equipe RPA atendeu a ocorrência por volta das 22h30, e encontrou a vítima caída na via pública com ferimentos no braço, cabeça e pescoço.

Testemunhas revelaram que o autor do crime encontrava sobre efeito de drogas, e que já vinha dando trabalho há dois dias subindo no telhado das casas e ameaçando os vizinhos, e ontem por volta das 22h50 de posse de uma faca desferiu vários golpes no rapaz que tinha acabado de chegar do serviço. O autor da lesão corporal fugiu tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos a equipe fez patrulhamento, mas até o termino da confecção do do boletim de ocorrência o agressor não tinha sido localizado.