Preço do gás de cozinha aumenta 5% e preocupa revendedores da região 

O preço do gás de cozinha aumentou hoje (27), 5% nas refinarias e bases da Petrobras. O reajuste é válido para todos os tipos de gás liquefeito de petróleo (GLP), do residencial ao uso industrial e comercial, vendido em botijões de 13 a 90 quilos. Este é o sexto aumento do GLP no ano e a alta acumulada é de cerca de 10%. O último reajuste do GLP foi realizado no dia 25 de novembro.

O botijão de gás que era vendido à R$ 70 para retirar e R$ 75 para a entrega, será vendido a R$ 3,50 a mais. O reajuste pode ou não se refletir no preço final ao consumidor, que incorpora impostos e repasses de empresas como distribuidores e revendedores. No caso do revendedor de gás de Apucarana, Ivo Guerra, por opção, o novo preço não será repassado aos clientes. “Não tem como revender o gás neste valor. Além disso, o preço subiu recentemente, não tenho coragem de subir. Mais uma vez vou levar prejuízo”, lamenta.

O revendedor diz que até partiu para outro ramo de comércio devido aos aumentos recentes do gás. “Tive que partir para a área de loja de conveniência porque não consigo manter um preço que seja bom para mim e para os meus clientes. Insustentável essa situação”, explica.

A revendedora de gás de cozinha em Arapongas, Vilma Sorechia, está apreensiva com o aumento no valor do produto. No entanto, ainda não sabe qual decisão irá tomar. “Não sei se repasso o preço para os meus clientes ou seguro. Tenho mantido o preço do gás aqui na loja já há três altas do valor do produto. Além disso, não cobro a taxa de entrega”, ressalta.