Prefeitura investiga descarte irregular de pneus inservíveis em Ivaiporã

Uma denúncia feita por moradores de Ivaiporã levou a Prefeitura, através da Vigilância Sanitária (VISA) em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a averiguar ontem (26) um descarte irregular de cerca de 30 pneus inservíveis numa estrada rural que liga a AABB a Vila do Adail. Os pneus foram recolhidos e dados destinação correta no aterro sanitário da cidade.

Conforme Julho Spak, coordenador da VISA de Ivaiporã, além de ser um crime ambiental, a ocorrência caracteriza sério risco à saúde pública. “Infelizmente é uma prática que vem sendo encontrada em diversos pontos da cidade. Algo muito perigoso, pois existe a possibilidade dos pneus servirem de foco proliferador do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, como a zika e chikungunya”.

Spack pede apoio da população para identificar os autores desses descartes. De acordo com informações da VISA, só neste ano foram encontrados e recolhidos no município mais 500 pneus inservíveis descartados irregularmente.

“Estamos pedindo para a população denunciar. A pessoa que comete este tipo de crime acha que está se livrando de um problema, mas está criando outro maior ainda, porque esses pneus são propícios para o mosquito se multiplicar. Causando riscos à saúde de toda população”, explica Spak.



As denúncias podem ser feitas anonimamente através do telefone da VISA (43) 3472 2265 ou Secretaria de Meio Ambiente (43) 3472 2620. Spak lembra ainda que o município tem um ponto de descarte de pneus inservíveis, que fica localizado no aterro sanitário municipal.

Quando descartados de forma errada, os pneus inservíveis contribuem para entupimentos de rede de esgoto, enchentes, poluição de tios, proliferação de mosquito da dengue etc. O pneu costuma demorar mais de 150 anos para se decompor, desse modo, as campanhas de incentivo à coleta estão cada vez mais frequentes.