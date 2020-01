Sanepar vai ampliar abastecimento em São Pedro do Ivaí

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) irá licitar obras de melhorias e ampliação do sistema de abastecimento de água do município de São Pedro do Ivaí, no primeiro semestre de 2020. Será operacionalizado um poço que vai aumentar em 80% a produção de água, Serão construídos: um reservatório apoiado, com volume de 240 mil litros, aumentando a capacidade de armazenamento em mais de 40%, e uma casa de química para tratamento. Ainda serão implantados 1,95 km de adutora e 2,5 km de rede de distribuição.

Atualmente, o município é abastecido por um sistema de captação superficial, no Rio Barbacena, e por mais três poços. O sistema tem também uma estação de tratamento de água, um reservatório apoiado de 500 mil litros e um elevado de 50 mil litros. Tudo funciona 24 horas por dia, com análises da água feitas de hora em hora.

Com estas obras, não haverá mais problemas de despressurização da rede de distribuição em determinados pontos da cidade, como os ocorridos durante as festividades de Natal.