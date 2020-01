Comércio e supermercados de Apucarana e Arapongas atendem em horário especial nos próximos dias 

O comércio e os supermercados de Apucarana e Arapongas atendem em horário especial nos próximos dias. Em Apucarana, no dia 28, o comércio fica aberto das 9 às 13 horas. No domingo, dia 29, as lojas não abrem. Na segunda, dia 30, o comércio funciona normalmente, das 9 às 18 horas. Na terça, véspera de Ano Novo, as lojas ficam abertas das 9 às 17 horas. Na quarta, dia 1º de janeiro, o comércio não funciona e volta a abrir normalmente no dia seguinte, dia 2 de janeiro, das 12 às 18 horas.

Já alguns supermercados de Apucarana, funcionam nos dias 28, 29 e 30, das 8h30 às 23 horas. Na terça, dia 31, alguns deles também abrem das 8h30 às 20 horas. Na quarta, dia 1º de janeiro, permanecem fechados e reabrem na quinta, dia 2 de janeiro, em horário normal, das 8h30 às 22 horas.

As lojas do Shopping CentroNorte, de Apucarana, estarão funcionando normalmente de 28 a 30, das 10 às 22 horas. Já no dia 31, véspera de Ano Novo, as lojas funcionam das 10 às 18 horas. No dia 1º de janeiro, o Shopping CentroNorte estará fechado e volta a funcionar no dia 2 de janeiro, em horário normal, das 10 às 22 horas.



Arapongas

Em Arapongas, o comércio fica aberto neste sábado, dia 28, das 9 às 18 horas. No domingo, dia 29, não abre; na segunda, dia 30, o comércio funciona das 8 às 18 horas. Já na terça, dia 31, as lojas ficam abertas das 8 às 17 horas. No dia 1º de janeiro o comércio não abre. No dia 2, as lojas voltam a funcionar normalmente das 8 às 18 horas.

Já alguns supermercados no sábado, dia 28, atendem das 8h30 às 22 horas. No domingo, dia 29, funcionam das 8h30 às 18 horas. No dia 30, o horário de funcionamento segue das 8h30 às 22 horas. Na véspera de Ano Novo, dia 31, funcionam das 8h30 às 19 horas. Na quarta, dia 1º de janeiro, não abrem. Na quinta, dia 2 de janeiro, o horário de atendimento volta ao normal, das 8h30 às 22 horas.