Câmara de Jardim Alegre devolve quase R$ 250 mil para o Executivo

A Câmara Municipal de Jardim Alegre devolveu aos cofres da Prefeitura, em solenidade realizada no início da tarde desta sexta-feira (27), a quantia de quase R$ 250 mil. Dinheiro relativo à economia de recursos do duodécimo, que é repassado mensalmente pelo próprio Executivo para que a Câmara mantenha suas atividades.

A entrega do cheque simbólico ao prefeito José Roberto Furlan (PPS), aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores, e contou com a presença do presidente do Legislativo Municipal, Rubens Vanderlei de Castro (PPS), demais vereadores e secretários municipais.

De acordo com o presidente da Câmara, a ação da devolução do recurso representa eficiência administrativa, respeito e compromisso com o dinheiro público e indiretamente contribui para melhorias no município, onde o dinheiro será aplicado.



“É fruto do esforço de todos que compõem o Poder Legislativo, funcionários e vereadores. Os recursos devolvidos não trazem qualquer prejuízo à infraestrutura da Câmara Municipal e ainda retornarão em benefícios para a município” destacou Castro.

Furlan anunciou durante a solenidade que irá acatar a sugestão do legislativo de utilizar quase a totalidade do montante do repasse para execução de infraestrutura como: galerias pluviais e calçamento com pedra irregular, no distrito de Barra Preta, e aproximadamente R$ 30 mil para aquisição de mudas frutíferas para a agricultura familiar.

“O pedido dos nossos nobre vereadores já está sendo atendido. Inclusive, a licitação das obras encontra-se em processo de licitação, e assim que for concluído iniciaremos as obras na Barra Preta. Quero agradecer os vereadores pelo empenho e quem ganha é a comunidade que escolheram bem seus representantes”, afirmou Furlan.