Jovem de 18 anos morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente na BR-376 em Marialva

Um jovem de 18 anos morreu e outras três ficaram feridas após acidente entre dois veículos, na tarde desta sexta-feira (27), no quilômetro 192 da BR-376, em Marialva.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima fatal dirigia uma Kombi que cruzou o canteiro central e colidiu contra uma caminhonete Fiat Toro que trafegava no sentido contrário. Na Kombi havia apenas o motorista que morreu no local. Até a publicação desta reportagem, o nome dele não havia sido divulgado.

Na caminhonete havia três pessoas, uma delas ficou gravemente ferida e as outras tiveram lesões leves. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao hospital.

Segundo a polícia, o trânsito está lento em ambos os sentidos.