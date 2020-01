Três pessoas são presas com mais de duas toneladas de drogas em Foz do Iguaçu

Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, nesta quinta-feira (26). Foram encontradas mais de duas toneladas de drogas com os suspeitos, segundo a Polícia Militar (PM).

As prisões ocorreram após policiais perseguirem um veículo com placas do Paraguai. A PM desconfiou do motorista assim que ele deixou uma casa no Jardim Itália. Os agentes foram atrás e conseguiram parar o veículo.

Dentro do veículo, ainda segundo a PM, foram encontradas mais de uma tonelada de maconha. O homem foi preso.

Logo depois da prisão, o suspeito passou o endereço da casa de onde ele saiu aos policiais e outra equipe foi até o imóvel. Na residência, a PM encontrou mais de uma tonelada em drogas. O casal que estava na casa foi preso.

Os presos, a droga e o veículo apreendidos foram levados à Delegacia da Polícia Civil.

