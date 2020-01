Casal é preso por tráfico e receptação em Bom Sucesso

Uma mulher de 26 anos foi presa e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de ontem (26), em Bom Sucesso. O casal traficava drogas e também receptava motocicletas roubadas.

De acordo com relatório da polícia militar (PM), durante Operação Blitz/Arrastão, as equipes policiais avistaram uma motocicleta Titan na cor vermelha, sem placa e sem os retrovisores, transitando por uma avenida. O condutor recebeu voz de abordagem e foi realizada uma busca pessoal no rapaz. Os policiais encontraram uma porção de maconha embalada em plástico, dentro da boca do suspeito. Questionado sobre a origem da droga, o rapaz afirmou que estaria fazendo comércio de drogas em sua residência. Quanto a motocicleta utilizada, através do chassi, foi verificado que se tratava de um veículo roubado na cidade de Cambé.



Ele recebeu voz de prisão, e acompanhou os policiais até o endereço da casa que ele apontou ser usada como ponto de tráfico de drogas. No local, estava a companheira dele, uma mulher de 26 anos, que utilizava tornozeleira eletrônica, cumprindo sentença pelo crime de roubo. Dentro da casa, os policiais encontraram 9 porções de maconha, 14 porções de crack, além de R$297 em dinheiro trocado, fruto do comércio dos entorpecentes.

Ainda no interior da residência foi identificada uma outra motocicleta, identificada como sendo produto de furto na cidade de Mandaguari. A mulher também recebeu voz de prisão e o casal foi conduzido até a DP de Jandaia do Sul.