6ª CIPM registra ocorrências relacionadas a furtos em três cidades da região

A 6ª Companhia Independente registrou ontem (26) quatro ocorrências de furtos em três cidades da região, duas em Faxinal, outra em Rio Branco do Ivaí e uma tentativa de furto em Cruzmaltina.

Na Rua João Sheller, em Faxinal, a vítima chegou na casa dela na madrugada, por volta das 2 horas e se deparou com um homem que saiu correndo. A porta da casa estava aberta e a fechadura danificada. Foi dado falta de um um celular Samsug A10.

Ainda em Faxinal, na estrada rural do Faxinalzinho, um agricultor deixou a motocicleta estacionada por volta das 12 horas e foi trabalhar, ao retornar às 15 horas, o veículo não mais se encontrava no local. A moto furtada é uma Honda CG 125 Titan verde com placa DCN 8247.

Em Rio Branco do Ivaí, foram subtraídos 80 frangos do Sitio Três Irmãos. O responsável havia saído da propriedade na noite de Natal e retornou na manhã de ontem, quando deu falta das aves.

No centro da cidade de Cruzmaltina, na madrugada de ontem, um homem passou a ouvir barulhos no lado de fora da casa dele, e visualizou uma pessoa com camiseta rosa e de chinelos que tentava furtar uma antena de TV. Ao ser avistado, o suspeito saiu correndo e se escondeu em um terreno baldio. A PM foi acionada e realizou vistoria, porém não logrou êxito em localizar o autor.