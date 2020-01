Trocas de presentes movimenta comércio de Ivaiporã um dia após o Natal

A tradicional troca de presentes entre amigos e familiares durante as celebrações de Natal rende ao comércio outro tipo de movimento após as festas: a troca de produtos. Em Ivaiporã, metade do movimento ocorrido na manhã de hoje (26) no comércio foi de clientes fazendo a troca dos presentes do Natal.

Apesar de não ser dever do comerciante, já que a substituição só é obrigatória em caso de defeito, a substituição de itens por outros motivos — como tamanho, cor e modelo — é praxe dos lojistas.

A flexibilidade, traz também boas expectativas para os lojistas, que além de atrair novos clientes para os estabelecimentos, muitas vezes conseguem fazer novos negócios neste período de troca dos produtos.

A gerente de uma loja de calçados, Mari Furlanetto diz que retorno às lojas já é esperado pelos lojistas, que encaram a situação como um processo natural de finalização de compra. Este ano o lojistas da cidade abriram mais cedo, às 8 horas, justamente para o dia de trocas, em anos anteriores o primeiro dia após o Natal era aberto as 13 horas.

“É dia focado a troca mesmo, que podem trazer um retorno maior para a loja. As pessoas que vêm para a loja para realizar as trocas dificilmente ficam só nisso, a caba gostando de outro produto e leva também. Além disso, é uma ótima oportunidade para a loja ganhar novos clientes”, disse Mari.

Ana Paula da Silva Cruz Verenka, moradora de Ariranha do Ivaí foi uma das que aproveitou para fazer a troca de uma sandália, presente do amigo secreto, que foi no tamanho errado. “Por fim acabei gostando de mais uma sandalinha e vou levar também”, diz.

Os comerciantes acreditam que o movimento de troca se estenda até janeiro, pois muitos clientes ainda estão viajando. Os prazos para troca de cortesia variam de acordo com os termos estabelecidos por comerciante e podem variar de 15 a 30 dias, dependendo do produto.