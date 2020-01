Empresário e suspeitos de assalto morrem após troca de tiros em Maringá

O empresário André Borges Soares, de 47 anos, morreu após ser baleado durante um assalto. O crime aconteceu na noite de Natal (25) em Maringá, no norte do Paraná. Dois suspeitos também foram atingidos pelos disparos.

A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender um roubo em uma residência, na Rua Pioneiro José Fernandes Ribas, no Jardim Alvorada. O empresário, a esposa e o filho deles chegam na casa da família quando foram rendidos por dois ladrões.

André que estaria portando uma pistola calibre 380, teria reagido ao assalto e atirou contra os ladrões, que morrem no local. O empresário também foi atingido no peito e no queixo, ele não resistiu e faleceu.

A esposa da vítima também ficou ferida. Ela foi atingida por um tiro na perna. Nancy Fuji foi levada para receber atendimento médico. O filho do casala não sofreu ferimentos.

Conforme a PM, um terceiro suspeito que esperava do lado de fora, fugiu ao ouvir os disparos. Uma arma falsa foi encontrada na rua. Com os dois suspeitos mortos a polícia encontrou um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 9mm. Um capuz também foi apreendido ao lado do corpo de um dos envolvidos. Os dois não portavam documentos.

André Borges era muito conhecido em Maringá. O empresário era dono de uma imobiliária e de uma produtora de eventos.A notícia da morte dele gerou muita comoção na cidade.

A Polícia Civil investiga o caso. A princípio, os suspeitos mortos foram beneficiados pela saída temporária de Natal. Os nomes ainda não foram revelados.