PM prende suspeito de furto por posse irregular de arma de fogo

Um homem foi preso ontem (25) no Distrito de Jacutinga, em Ivaiporã, pela equipe do Serviço Reservado de Inteligência (P2) da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), e encaminhado a 54ª Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP), pelo crime de posse irregular de arma de fogo. O detido era suspeito de furtar um revolver em uma residência na localidade.

Conforme o Boletim de Ocorrência, após receber denúncia anônima, que o possível autor do furto estaria transitando próximo à rua onde a arma foi furtada, os policiais encontraram o suspeito na Rua Brasil.

Quando indagado se ele havia praticado furto, ele negou e prontamente relatou que tinha duas armas na casa dele. A equipe então deslocou até a residência e encontrou uma espingarda artesanal calibre .26 de um tiro, e uma espingarda puxa fieira.



Diante do fato foi dado voz de prisão, e o detido encaminhado juntamente com as armas para a 54ª DRP.