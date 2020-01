Homem é preso após ameaçar e agredir mulher com facão

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite de ontem (25), um homem embriagado após ele agredir a mulher com um facão e fazer ameaças de morte. A ocorrência foi na Rua Pasteur, em Grande Rios.

Os policiais foram acionados por das 19 horas, chegando ao local a guarnição abordou o agressor saindo da residência com um facão na mão.



A vítima relatou aos policiais que o autor chegou embriagado na casa e sem motivo aparente a chamou de “Vadia”.

Ele também agrediu a companheira com um facão, e só parou após notar que os vizinhos tinham percebido o que estava ocorrendo. Quando o agressor saia da residência ele também fez ameaças de morte à mulher e aos dois filhos dela.

Diante do fato equipe deu voz de prisão e encaminhou ambas as partes para atendimento médico no Hospital Municipal, e encaminhou as partes para 53º Delegacia Regional de Polícia de Faxinal para providencias cabíveis.