Mulher morre após ser atingida por tiro acidental disparado por arma do marido

Uma mulher de 42 anos morreu após ser atingida por um tiro acidental disparado pela arma do marido em uma casa localizada na Estrada do Boiadeiro, em Centenário do Sul, no norte do Paraná, nesta quarta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, o marido dela, um homem de 46 anos, estava indo para o quarto guardar uma espingarda, uma garrucha, quando a arma disparou acidentalmente.

O tiro atingiu a esposa dele, ela estava na porta de um dos quartos da residência conversando com o filho e a nora quando foi atingida no rosto. A vítima morreu na hora.

A polícia diz que os dois eram casados havia 25 anos e tinham um relacionamento tranquilo e amoroso.

A polícia disse que o homem ameaçou se matar após a tragédia com a esposa. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

Como as evidências apontaram para um acidente, o homem não foi preso.

