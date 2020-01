Três pessoas morrem após acidente na BR-373, em Chopinzinho

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na BR-373, em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente durante a tarde desta quarta-feira (25).

O acidente foi registrado no trecho entre Chopinzinho e Candói, na região central do estado, por volta das 14h.

Em um dos veículos estava uma família que viajava de Chopinzinho para Pato Branco, também no sudoeste. Familiares disseram que eles haviam passado o dia de Natal na cidade.

Um menino de três anos e a mãe dele, que estavam no banco de trás do carro, morreram no local. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital de Pato Branco.

A condutora do segundo veículo envolvido na batida era moradora de Candói. A mulher, de 56 anos, também morreu no local do acidente, de acordo com os bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que a batida tenha sido causada por uma ultrapassagem malsucedida de um dos carros.

A pista chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento, segundo a polícia, e foi liberada por volta das 18h30 desta quarta.

Os corpos das vítimas que morreram foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Pato Branco.

Por, G1