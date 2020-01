Quatro presos fogem de penitenciária de Francisco Beltrão

Quatro presos fugiram da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, na região sudoeste do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (25).

De acordo com o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), os presos retiraram uma viga de concreto do presídio, fugiram para a área externa da unidade e pularam o muro.

A fuga aconteceu por volta da 1h da madrugada.

Agentes que fazem o monitoramento do local por câmeras notaram a movimentação e acionaram a sirene do presídio para alertar as equipes de busca.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não localizou os fugitivos.

Por, G1