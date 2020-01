Duas propriedades rurais foram alvos de furtos no final de semana no município de Rio Branco do Ivaí. Os boletins de ocorrências foram registrados na terça-feira.

Na rodovia PR 353, no Bairro Vale Azul foram furtadas de uma propriedade, sete cabeças de gado, duas vacas e cinco novilhas.

Em um sitio na localidade Bairro Rio do Tigre, uma novilha e uma vaca foram abatidas na mangueira, só ficando as carcaças dos animais.