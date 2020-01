Homem é preso após atacar duas mulheres com golpe de machado em Faxinal

Um homem foi preso na madrugada de ontem (24) por lesão corporal, depois de atacar duas mulheres com golpe de machado, em Faxinal no Paraná. As vítimas que tiveram ferimentos moderados foram encaminhadas ao hospital pelo SAMU. O autor das agressões foi preso.



De acordo com o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), após informações de populares, os policiais encontraram primeira vítima caída inconsciente e com perda de sangue na Rua José Taborda, no Jardim Aracy. A equipe também foi informada que na rua paralela aos fatos, havia uma segunda mulher, também vítima do autor, com corte na cabeça e sangrando.

Identificado por populares, os policiais foram a residência do suspeito e o encontraram deitado na cama. Durante busca domiciliar foi localizado o machado utilizado para golpear as vítimas.

Ele relatou aos militares, que as mulheres seriam garotas de programa, e que combinaram com ele o valor de R$ 20,00. Que após o pagamento da quantia, ambas começaram a exigir um valor maior. Por ter negado, elas passaram a apedrejar a casa dele.

Foi então que o autor das agressões saiu correndo atrás das vítimas com o machado em punho, desferindo um golpe em cada uma delas, e retornou para casa descansar. Ele foi detido e conduzido a 53ª Delegacia Regional de Polícia Civil.