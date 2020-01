Ganhadores do IPTU premiado de São João do Ivaí 

A prefeitura de São João do Ivaí sorteou os prêmios da campanha IPTU Premiado 2019, na noite de ontem (23), durante a Feira Livre Noturna, que acontece no Barracão dos Feirantes, na Praça da Bíblia. O prefeito Fábio Hidek Miura não compareceu, pois havia compromissos anteriormente agendados de interesse do município.

A secretária de Educação, Daiene Bueno, foi quem representou o executivo municipal e fez um agradecimento a todos os contribuintes que pagaram o IPTU. “A administração consegue fazer melhorias na cidade quando o cidadão colabora, pois o IPTU é o imposto que fica no município e que é revertido em melhorias em todos os setores. Parabéns a todos que cumpriram com o dever de cidadão”, disse.

O vereador Robson Bandeira, esteve no evento representando a Câmara de Vereadores, e enalteceu o trabalho da administração. “O município tem melhorado, graças a união de todos os são-joanenses. Seria impossível investir na cidade sem a cooperação do contribuinte. A promoção vem para incentivar, e nós vereadores aprovamos todos os anos, pois há um resultado satisfatório”, comentou.

O ganhador do prêmio principal, uma moto Yamaha Factor 150cc, foi Roberto Aparecido Gimenez. Os demais contemplados foram Ana Carla Stuani (ar-condicionado), Juliano Braga Lavado (TV Led 32 polegadas), Leandro Machado dos Santos (microondas), Vitor Gabriel Ernega (fritadeira elétrica), Gisele Piga Pardinho e Élio Cabral, um Kit O Boticário.