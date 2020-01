Prefeitura de Ivaiporã inaugura Praça Dorvalino Frederico

No sábado (21), a Prefeitura de Ivaiporã inaugurou a Praça Dorvalino Pedro Frederico – conhecida como Praça das Éguas. O pioneiro Dorvalino Frederico nasceu no dia 14 de janeiro de 1931, em Campos Gerais/Minas Gerais. Em 1962, mudou para o distrito do Alto Porã, onde trabalhou como agricultor e barbeiro. Na década de 70, Dorvalino Frederico passou a residir em Ivaiporã, onde instalou uma barbearia na Rua Sertanópolis.

A revitalização na Praça Dorvalino Frederico – próxima à Mecânica Silvel, incluiu portal de entrada, passeio em paver, bancos, lixeiras e iluminação. O projeto foi elaborado pela arquiteta Silvana Zurlo, na gestão Carlos Gil, e a obra foi executada na gestão Miguel Amaral.

A inauguração contou com a presença da viúva Joana Maria de Lima, 87 anos, filhos e netos do pioneiro, que faleceu no dia 23 de julho de 1998.

O prefeito Miguel Amaral lembrou que a administração municipal dá sequência aos projetos com responsabilidade revitalizando espaços públicos e construindo obras que beneficiam a população. “Agradeço a presença da família, porque é uma honra prestar homenagem ao pioneiro Dorvalino Frederico pela contribuição dada à história de Ivaiporã”.

Em nome dos demais familiares o filho Maurício Frederico agradeceu ao prefeito Miguel Amaral, ao vereador José Aparecido Peres, conhecido Zé do Bar, por indicar a homenagem ao pai Dorvalino Frederico; ao ex-prefeito Carlos Gil por apoiar a iniciativa, além disso, lembrou de agradecer à Câmara de Vereadores por aprovar o Projeto de Lei 4/2015.

“Somos muito gratos pela homenagem e por proporcionar um grande encontro entre familiares e amigos”, afirmou Maurício Frederico.



Carlos Gil parabenizou o prefeito Miguel Amaral pela execução da obra e observou que a Praça Dorvalino Pedro Frederico relembra os pioneiros de Ivaiporã. “Trata-se de uma justa homenagem – além de um espaço público voltado à população”, declarou Carlos Gil.

Também marcaram presença a primeira-dama Nair Amaral, vice-prefeito Ilson Gagliano, diretores dos departamentos municipais, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Ivaiporã (Acisi), Mauro Merigue, ex-vice-prefeito Adail Rother Júnior e convidados.