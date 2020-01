Manutenção elétrica interrompe abastecimento de água em Ivaiporã

A Sanepar informa que as unidades de produção e de distribuição de água tratada de Ivaiporã ficarão sem energia na quinta-feira (09). Equipes da Copel farão manutenção na rede de energia das 8h30 às 12h45. Por esta razão, pode ocorrer falta temporária de água em todas as regiões da cidade. O abastecimento deve voltar à normalidade durante a tarde e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.



A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!