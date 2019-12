Continua preso médico detido por embriaguez ao volante e porte de arma 

O médico anestesista Cleiton de Castro Souza, de 33 anos, detido pela Polícia Militar (PM) em flagrante na tarde de domingo (22) em Ivaiporã - suspeito de dirigir embriagado e portar arma ilegalmente- continua preso na 54ª Delegacia Regional de Polícia (54 DRP), aguardando decisão da justiça. Ele foi preso, após perder a direção do carro que dirigia e colidir contra uma empresa em uma rotatória.

Durante interrogatório com o delegado Aldair Pereira da Silva da 54ª DRP, na manhã de hoje (23), na presença de um advogado, ele reservou o direito de permanecer em silêncio. “Ele disse que iria só falar em juízo, e que iria provar sua inocência na justiça”.

Ainda segundo o delegado, o médico vai permanecer preso, aguardando decisão da justiça. “Como os delitos foram além da embriaguez, o porte de arma, nesse caso, o delegado de polícia não tem como arbitrar fiança. São dois crimes, passa dos quatro anos, somados as penas. Enquanto o flagrante não for analisado pelo Poder Judiciário, ele fica detido”.

No final da tarde de domingo, por volta das 17 horas, Souza colidiu o carro que ele dirigia, um Golf branco com a porta do Torno Ivaí que fica localizado na rotatória da Av. Osvaldo Cruz com Av. Ladislao Gil Fenandez.



No veículo os policiais encontraram debaixo do banco do motorista, uma pistola Taurus calibre.380, com 14 munições intactas, e duas deflagradas, sem registro no sistema SESP. Também foi encontrado cinco pinos plásticos de cocaína, duas porções de maconha, e uma bituca de cigarro maconha.

Ainda segundo a Polícia Militar, foi oferecido o teste de bafômetro, que foi negado pelo motorista que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Além dos danos na porta do estabelecimento comercial e do Golf envolvido no acidente, também ficou danificado um caminhão Iveco/Daly que se encontrava na empresa.