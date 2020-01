Duas pessoas ficaram feridas após acidente entre um carro e uma moto, na tarde desta segunda-feira (23), entre Jandaia do Sul e Marumbi.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a colisão aconteceu no trevo de acesso ao Distrito de São José.

As duas vítimas foram socorridas pelo Samu com apoio da Defesa Civil de Jandaia do Sul e encaminhadas ao hospital.