Menino de 5 anos que se afogou em piscina morre no hospital, em Londrina

Morreu no hospital o menino de cinco anos que se afogou em uma piscina e foi reanimada pelos socorristas após cerca de 40 minutos, em Londrina, no norte do Paraná. A morte foi confirmada volta do meio-dia desta segunda-feira (23).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança se afogou na tarde de domingo (22), em uma chácara na zona sul da cidade. Familiares do menino começaram a procurá-la logo após o almoço. Ele foi encontrado afogado no fundo de uma piscina. A criança foi reanimada pelo Corpo de Bombeiros após 40 minutos, sendo encaminhado ao Hospital Universitário onde estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica.

(Com informações do G1)