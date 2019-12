Ganhador do IPTU Premiado de São João do Ivaí será conhecido hoje a noite 

O sorteio da campanha IPTU Premiado 2019 será na noite desta segunda-feira (23), no Barracão dos Feirantes, na Praça da Bíblia, durante a Feira Livre Noturna. O sorteio dos prêmios terá início às 20 horas. Quem ainda não pegou os cupons ou depositou na urna, tem até às 16 horas dessa segunda-feira para comparecer no balcão de atendimento da prefeitura municipal.

Os contribuintes que quitaram o IPTU concorrerão aos seguintes prêmios: um moto Yamaha Factor 150cc 0 km, um ar condicionado, uma TV Smart 32 polegadas, um forno microondas, uma fritadeira e dois kits O Boticário.

O prefeito Fábio Hidek Miura destaca também que está acabando o prazo para que os cidadãos com dívida ativa com a prefeitura acessem o programa de recuperação fiscal, o REFIS. “Que os contribuintes com impostos em atraso com a prefeitura compareçam antes do dia 31 de dezembro para acessar o parcelamento de dívidas, para não correram o risco de execução fiscal”, alerta.