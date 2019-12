Fim de semana deixa saldo de 8 mortos nas estradas da região

O fim de semana foi violento nas estradas do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), somente na noite de sábado (21) para domingo (22), ocorreram 5 óbitos nas estradas federais do estado, uma delas, em Apucarana. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Rolândia, que atende 86 municípios na região norte do estado, registrou 9 acidentes e outras 3 mortes.

A PRF registrou uma morte em Cascavel, uma morte em Apucarana, de um motociclista de 42 anos, e outras 3 mortes em Janiópolis, onde todas as vítimas pertenciam a mesma família.



A PRE registrou 9 acidentes na região durante o fim de semana, nos municípios de Carlópolis, Jaguapitã e Ivaiporã, com 3 óbitos e 9 feridos.



De acordo com a PRF, o balanço estadual da Operação Natal será divulgado na manhã de quinta-feira (26). A PRE ainda não revelou a data de divulgação do balanço regional.



O inspetor da PRF Paulo Farias afirma que obedecer a algumas regras fundamentais, pode ajudar a evitar acidentes. Ele dá algumas orientações para uma viagem segura. “Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Mesmo antes de viagens curtas, prudente uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens. Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo”, explica Farias.