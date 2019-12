Irmãs representam Ivaiporã no Brasileiro de Tênis de Mesa e conquistam medalhas

O 53º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, realizado entre os dias 11 e 14 de dezembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro de São Paulo, teve representantes de Ivaiporã. Trata-se das irmãs Emanuelly Santos (9 anos) e Renata Santos (15 anos).

As mesatenistas foram apoiadas pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Esporte, e acompanhadas pelo irmão Elder Santos – técnico da modalidade.

O prefeito Miguel Amaral e o diretor municipal de Esporte, Edgar Aguiar, recepcionaram os atletas, agradeceram por representar Ivaiporã nas competições e parabenizaram pelas medalhas conquistadas.

Emanuelly Santos se classificou em 3º lugar na categoria Super Pré-Mirim e conquistou medalha de Bronze – jogando com a parceira de Cascavel. Além disso, a pequena mesatenista ficou em 5º lugar (individual), após enfrentar a atleta de São Paulo, que é vice-campeã brasileira, e perder por 3 sets 2, e a campeã brasileira de Santa Catarina na derrota por 3 sets 0.

Quanto à atleta Renata Santos conquistou o 6º lugar em equipes infantil e perdeu nas quartas para a equipe vice-campeã da competição (Rio Grande do Sul) e no individual ficou entre as 20 melhores do Brasil. Vale referir que a categoria tinha 45 atletas, perdendo na fase 32 avos para atleta de São Paulo.



O 53º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa reuniu mais de 1.000 atletas do Brasil e os melhores de cada Estado.