Fiat Pálio colide com poste na rodovia da PR-082, próximo a São João do Ivaí

Um Fiat Pálio, com placas de Brusque/Santa Catarina, bateu contra um poste, às margens da PR-082, a cerca de sete quilômetros de São João do Ivaí, próximo a Mata Suíça, ontem (22) a noite.

O motorista perdeu o controle do carro, foi para a pista contrária, e ao puxar o volante atingiu o poste que estava a cerca de três metros do acostamento.

A equipe do Samu prestou atendimento ao condutor do veículo que foi encaminhado para o Hospital Municipal de São João do Ivaí com queixa de dores e escoriações no rosto.





* Com informações Canal HP Vale do Ivaí