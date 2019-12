Motoqueiro se perde com neblina e cai em caixa de retenção de água

Um motociclista ficou ferido na madrugada de ontem (22), por volta das 4 horas, após perder o controle da moto e cair em uma caixa de contenção de águas, no KM 6 da Rodovia Municipal Nicolau Koltun, e cair em caixa de retenção de água, em Ivaiporã, no Paraná. Havia muita neblina na hora do acidente.

Populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) com ferimentos considerados leves.



A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência e liberou a motocicleta ao padrasto da vítima.