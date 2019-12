Médico é detido por embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo e com drogas em Ivaiporã

Um médico de 33 anos, foi detido na tarde de ontem (22) em Ivaiporã no Paraná, após colidir o carro que dirigia, um Golf branco com a porta do Torno Ivaí que fica localizado na rotatória da Av. Osvaldo Cruz com Av. Ladislao Gil Fenandez. No veículo foi encontrado uma arma de fogo e drogas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), a colisão ocorreu por volta das 17 horas. Em busca veicular, os policiais encontraram debaixo do banco do motorista, uma pistola Taurus calibre.380, com 14 munições intactas, e duas deflagradas, sem registro no sistema SESP.

Encontrado também no veículo, cinco pinos plásticos de cocaína, duas porções de maconha, e uma bituca de cigarro maconha.

Foi oferecido o teste de bafômetro, que foi negado pelo motorista que apresentava sinais de embriaguez. Além dos danos na porta do estabelecimento comercial e do Golf envolvido no acidente, também ficou danificado um caminhão Iveco/Daly que se encontrava na empresa.

Diante dos fatos, o médico recebeu foz de prisão e foi conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia. O veículo, que possuí pendências de licenciamento foi guinchado ao pátio do DETRAN.



Conforme informações de um hospital, o médico presta serviços esporádicos de plantão em vários hospitais de Ivaiporã e da região. Ele reside a pouco tempo na cidade.