Adolescentes sofrem queimaduras após narguilé explodir 

Duas adolescentes, de 14 e 15 anos, sofreram queimaduras pelo corpo após um narguilé explodir em Japurá, no noroeste do Paraná, na madrugada deste domingo (22).

De acordo com a Polícia Militar, as duas garotas estavam em um baile com vários amigos quando foram acender o equipamento com álcool e ele explodiu.

Um policial militar que estava de folga socorreu as duas meninas e encaminhou ao Hospital e Maternidade Santa Terezinha de Japurá.

A menina de 14 anos está internada em estado grave na instituição com cerca de 30% do corpo queimado, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A garota de 15 anos foi transferida para o hospital Santa Casa em Cianorte, também na região noroeste, e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 50% do corpo queimado, também conforme o Samu. A adolescente deve ser transferida para um hospital referência em tratamento de queimados.

Proibição

A utilização de narguilé por menores de 18 anos é proibida em Japurá desde 2017. Conforme previsto em lei, é proibido usar o equipamento em locais públicos, abertos ou fechados, bem como as essências.

A lei municipal prevê que a utilização de narguilé só é autorizada em estabelecimentos que possuem espaço destinado para o fim ou que tenham relação com a cultura árabe. Mesmo assim, a presença ou permanência de menores de idades é proibida, mesmo que acompanhados dos responsáveis.

O descumprimento da medida acarreta multa e até a cassação do alvará do estabelecimento flagrado cometendo a irregularidade.





Com informações G1.