Mulher morre em acidente entre camionete e moto na PR 466 em Ivaiporã

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente entre a moto em que eles estavam e uma camionete na rodovia PR-466, no km 112, próximo ao Posto Ouro Verde, na madrugada deste domingo (22).

De acordo com informações de populares havia muita neblina, a colisão envolveu uma camionete Ford F250 XLT F22 e uma Honda 125 FAN. A camionete teria colidido na traseira da moto.

A mulher que estava na garupa morreu no local, o condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital de plantão em Ivaiporã. A Polícia Rodoviária do Porto Ubá, esteve no local. As causas do acidente estão sendo apuradas.