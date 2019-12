Motorista de Porsche perde o controle e arranca poste do chão após batida em Curitiba

Um acidente envolvendo um Porsche conversível aconteceu na madrugada deste domingo (22), no bairro Mossunguê, em Curitiba. O carro bateu contra um poste, que foi arrancado do chão, na rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

Segundo testemunhas, o carro estaria em alta velocidade. Acredita-se que em torno dos 230 Km/h. O motorista e um passageiro estariam voltando de uma festa. O condutor teve ferimentos graves, mas sem risco de morte, ele foi socorrido pelo Siate e levado ao Hospital. O outro ocupante teve ferimentos leves.

Os Bombeiros informaram que com o impacto da batida o poste chegou a ser arrancado do chão. Foi realizado o isolamento do local, pois havia muita fiação elétrica solta que poderia trazer risco para as pessoas.