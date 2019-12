Após viatura ser alvejada por pedras, Rotam apreende drogas e quatro pessoas

A Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, aprendeu drogas e quatro pessoas, após a viatura ter sido alvejada por pedras na Travessa Esperança, na Vila Monte Castelo, em Ivaiporã. O caso foi registrado no início da madrugada de ontem (21).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pelo local quando pedras foram atiradas contra a viatura policial. Foi feito o retorno no quarteirão, e novamente pedras foram atiradas. Ao perceberem que os policiais haviam avistado os autores, eles correram para dentro de uma residência.



Na casa foi observado pelo policial que estava no terreno baldio uma pessoa jogando pela janela, invólucros com maconha (11 gramas) e uma bucha de cocaína (2,3 gramas).



Dentro da residência os suspeitos desacataram a equipe policial e partiram para cima da equipe com socos e chutes. Três mulheres e um homem foram detidos e conduzidos juntamente com o entorpecente para a 54ª Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP).