Acidente deixa três pessoas gravemente feridas na BR-376, em Califórnia

Três pessoas ficaram gravemente feridas após acidente entre dois carros, na madrugada deste sábado (21), na BR-376, em Califórnia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Fiat Uno, placas de Califórnia e uma VW Parati, e aconteceu por volta das 4h10 no quilômetro 261 da rodovia.

Ainda conforme a polícia, o Uno com três ocupantes foi colhido violentamente pela Parati que seguia sentido Apucarana. Uma das ocupantes do Uno foi ejetada para fora do carro. Os três ocupantes do Uno foram encaminhados ao hospital em estado grave. Já o condutor da Parati nada sofreu.

Os agentes da PRF verificaram que o Uno, no momento da colisão, encontrava-se parado transversalmente sobre a rodovia sentido Curitiba, em um ponto de curva da rodovia. Havia muita neblina no horário do acidente.

O condutor da Parati foi submetido ao teste de alcoolemia e constou ingestão de bebidas alcoólicas, sem contudo atingir o índice que caracteriza o crime de trânsito. Ele foi multado e liberado. Seu veículo, sem condições de trafegabilidade, guinchado.